00:54 04.02.2026
Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным
Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным, не раскрыл детали и дату разговора. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:54:00+03:00
2026-02-04T00:54:00+03:00
Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным

Трамп рассказал, что общался с Путиным, но не раскрыл дату разговора

© REUTERS / Denis BalibouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным, не раскрыл детали и дату разговора.
"Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил войну (украинский конфликт - ред.)", – сказал Трамп в Белом доме.
Он не уточнил, когда состоялась беседа.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине, заявил Трамп
