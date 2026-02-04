https://ria.ru/20260204/tramp-2072066092.html
Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным
Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным, не раскрыл детали и дату разговора. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:54:00+03:00
2026-02-04T00:54:00+03:00
2026-02-04T00:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_676:116:2856:1342_1920x0_80_0_0_77d35efc5d596614da4f758cbbecc2d9.jpg
https://ria.ru/20260204/tramp-2072065656.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069368369_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e79b1f011aadf72ec44dc4cc5bef5c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным
Трамп рассказал, что общался с Путиным, но не раскрыл дату разговора