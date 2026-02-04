Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 04.02.2026 (обновлено: 01:27 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/tramp-2072065909.html
Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном
Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прямо сейчас ведут переговоры с Ираном. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:49:00+03:00
2026-02-04T01:27:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071932636.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дональд трамп, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Тегеран (город)
Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

Трамп: США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прямо сейчас ведут переговоры с Ираном.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи во вторник заявлял, что Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни, сейчас Тегеран ведет консультации, чтобы определить окончательное место переговоров с Вашингтоном.
"Да, мы сейчас ведём с ними переговоры... Они хотели бы что-то сделать, и посмотрим, будет ли что-нибудь сделано. У них был шанс сделать это некоторое время назад, но тогда ничего не вышло, и мы провели операцию "Полуночный молот". Думаю, они не хотят, чтобы это повторилось, но они хотели бы вести переговоры", - сказал Трамп во время церемонии в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios
Вчера, 13:57
 
В миреСШАИранДональд ТрампТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала