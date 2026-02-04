https://ria.ru/20260204/tramp-2072065909.html
Трамп заявил, что США прямо сейчас ведут переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прямо сейчас ведут переговоры с Ираном. РИА Новости, 04.02.2026
