Трамп подписал проект о финансировании правительства США
Трамп подписал проект о финансировании правительства США
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства, завершив тем самым частичный шатдаун. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:45:00+03:00
2026-02-04T00:45:00+03:00
2026-02-04T00:51:00+03:00
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства, завершив тем самым частичный шатдаун.
Ранее пакет мер поддержали обе палаты конгресса: сенат и палата представителей. Частичный шатдаун в США
продолжался с субботы, стал уже вторым за второй президентский срок Трампа
.
Подписанным законопроектом американский президент возобновил финансирование ключевых правительственных органов, включая Пентагон
, Минфин
и госдеп, до конца финансового года (30 сентября).
Министерство внутренней безопасности профинансировано лишь до 13 февраля. Финансирование этого министерства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) и вызванных ими массовых протестов. По этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшее время, что создает риск очередного частичного шатдауна.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года.