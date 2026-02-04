Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал проект о финансировании правительства США - РИА Новости, 04.02.2026
00:45 04.02.2026 (обновлено: 00:51 04.02.2026)
Трамп подписал проект о финансировании правительства США
Трамп подписал проект о финансировании правительства США - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп подписал проект о финансировании правительства США
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства, завершив тем самым частичный шатдаун. РИА Новости, 04.02.2026
сша, дональд трамп, министерство обороны сша, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Трамп подписал проект о финансировании правительства США

Трамп подписал проект о финансировании правительства США, завершив шатдаун

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства, завершив тем самым частичный шатдаун.
Ранее пакет мер поддержали обе палаты конгресса: сенат и палата представителей. Частичный шатдаун в США продолжался с субботы, стал уже вторым за второй президентский срок Трампа.
Подписанным законопроектом американский президент возобновил финансирование ключевых правительственных органов, включая Пентагон, Минфин и госдеп, до конца финансового года (30 сентября).
Министерство внутренней безопасности профинансировано лишь до 13 февраля. Финансирование этого министерства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) и вызванных ими массовых протестов. По этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшее время, что создает риск очередного частичного шатдауна.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года.
