Трамп подписал проект о финансировании правительства США

Министерство внутренней безопасности профинансировано лишь до 13 февраля. Финансирование этого министерства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) и вызванных ими массовых протестов. По этой статье расходов еще предстоит найти компромисс в ближайшее время, что создает риск очередного частичного шатдауна.