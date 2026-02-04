Рейтинг@Mail.ru
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома
00:12 04.02.2026
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома

Трамп в Truth Social представил первый макет будущего бального зала Белого дома

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social первый цифровой макет строящегося бального зала Белого дома.
"Будучи идентичным по высоте и масштабу основному зданию, новый зал полностью соответствует историческому облику Белого дома. Это первая визуализация, представленная публике. Обратите внимание: северная стена нового крыла является репликой северного фасада Белого дома, который виден справа на изображении", - написал американский лидер.
Как следует из выложенного макета, здание бального зала будет выполнено в неоклассическом стиле с длинным белым фасадом, высокими колоннами и треугольным фронтоном.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент снес Восточное крыло.
Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
27 января, 23:23
 
