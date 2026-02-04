Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social первый цифровой макет строящегося бального зала Белого дома.

"Будучи идентичным по высоте и масштабу основному зданию, новый зал полностью соответствует историческому облику Белого дома. Это первая визуализация, представленная публике. Обратите внимание: северная стена нового крыла является репликой северного фасада Белого дома, который виден справа на изображении", - написал американский лидер.

Как следует из выложенного макета, здание бального зала будет выполнено в неоклассическом стиле с длинным белым фасадом, высокими колоннами и треугольным фронтоном.