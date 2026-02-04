https://ria.ru/20260204/tramp-2072063420.html
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома
Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social первый цифровой макет строящегося бального зала Белого дома. РИА Новости, 04.02.2026
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social первый цифровой макет строящегося бального зала Белого дома.
"Будучи идентичным по высоте и масштабу основному зданию, новый зал полностью соответствует историческому облику Белого дома. Это первая визуализация, представленная публике. Обратите внимание: северная стена нового крыла является репликой северного фасада Белого дома, который виден справа на изображении", - написал американский лидер.
Как следует из выложенного макета, здание бального зала будет выполнено в неоклассическом стиле с длинным белым фасадом, высокими колоннами и треугольным фронтоном.
После вступления в должность Трамп
начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент снес Восточное крыло.