Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии региональных брендов

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Развитие региональных брендов в России в большей степени стало определяться не объемами производства и ценовой конкуренцией, а способностью создавать добавленную ценность за счет креативных и интеллектуальных решений, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце января на стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года заявил о необходимости поддержки роста на рынке числа российских брендов, в том числе региональных.

"Региональный бренд сегодня - это не просто товар с географической привязкой. В центре внимания оказываются история, смыслы, дизайн, упаковка и цифровое продвижение. Именно креативная составляющая позволяет бизнесу формировать устойчивую модель роста", - сказал Катырин.

По его словам, эта тенденция уже находит отражение в структуре малого и среднего предпринимательства. "Так, в креативных индустриях работает порядка 6% всего сектора МСП", - уточнил глава ТПП РФ.

"Фактически речь идет о переходе от экономики тиражирования к экономике идей. Для регионов это особенно важно, поскольку креативные компетенции позволяют повышать узнаваемость местных брендов, формировать лояльность потребителей и увеличивать маржинальность без наращивания физических объемов", - добавил Катырин.