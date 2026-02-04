https://ria.ru/20260204/tpp-2072292261.html
Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии региональных брендов
Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии региональных брендов - РИА Новости, 04.02.2026
Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии региональных брендов
Развитие региональных брендов в России в большей степени стало определяться не объемами производства и ценовой конкуренцией, а способностью создавать... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:41:00+03:00
2026-02-04T18:41:00+03:00
2026-02-04T18:41:00+03:00
твой бизнес
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932995803_0:21:1933:1108_1920x0_80_0_0_d0d1256b8ea02ce1543c0b13ffd98ef6.jpg
https://ria.ru/20251216/gospodderzhka-2062377484.html
https://ria.ru/20260122/eksport-2069542692.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932995803_341:0:1848:1130_1920x0_80_0_0_a686b6b993ba4fbf120af758c884eb06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Твой бизнес, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о развитии региональных брендов
Катырин: региональные бренды перешли от ценовой конкуренции к экономике идей
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Развитие региональных брендов в России в большей степени стало определяться не объемами производства и ценовой конкуренцией, а способностью создавать добавленную ценность за счет креативных и интеллектуальных решений, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Премьер-министр Михаил Мишустин в конце января на стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года заявил о необходимости поддержки роста на рынке числа российских брендов, в том числе региональных.
"Региональный бренд сегодня - это не просто товар с географической привязкой. В центре внимания оказываются история, смыслы, дизайн, упаковка и цифровое продвижение. Именно креативная составляющая позволяет бизнесу формировать устойчивую модель роста", - сказал Катырин.
По его словам, эта тенденция уже находит отражение в структуре малого и среднего предпринимательства. "Так, в креативных индустриях работает порядка 6% всего сектора МСП", - уточнил глава ТПП РФ.
"Фактически речь идет о переходе от экономики тиражирования к экономике идей. Для регионов это особенно важно, поскольку креативные компетенции позволяют повышать узнаваемость местных брендов, формировать лояльность потребителей и увеличивать маржинальность без наращивания физических объемов", - добавил Катырин.
В этой связи, подчеркнул он, задача государства и деловых объединений заключается в создании условий, при которых инструменты креативной экономики станут для регионального бизнеса прикладным и доступным механизмом развития.