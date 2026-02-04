Стало известно, какие товары россияне стали покупать реже

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россияне в прошлом году чаще отказывались от приобретения мебели, чем бытовой техники и гаджетов: число покупок мебели снизилось на 19% к 2024 году, а бытовой техники и электроники – лишь на 12%, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

"Мебель и фурнитура - медианная цена 14430 рублей, число покупок – ниже на 19% в сравнении год к году. Бытовая техника и электроника – медианная цена 9455 рублей, число покупок – ниже на 12% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, сравнив данные средних чеков за 2024 и 2025 годы.

Согласно анализу, также снизились покупки товаров для дома - на 3%, а вот товары для строительства и ремонта показали небольшой рост – на 1%. Медианная цена первых составила 3403 рубля, а вторых - 9597 рублей.

Изменение потребительских моделей в сторону сбережения и сокращения кредитной активности отразилось на розничных продажах, комментируют аналитики.

"В непродовольственном сегменте, особенно в категориях бытовой техники и мебели, наблюдалось значительное снижение спроса. Это товары, обычно требующие долгосрочного планирования и крупных затрат. Потребители их все чаще откладывали, предпочитая направлять средства в накопления и инвестиции. Спад наиболее выражен в офлайн-ритейле", - отмечают они.