В Белгородской области заявили о достаточном количестве топлива в регионе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 04.02.2026
В Белгородской области заявили о достаточном количестве топлива в регионе
В Белгородской области заявили о достаточном количестве топлива в регионе - РИА Новости, 04.02.2026
В Белгородской области заявили о достаточном количестве топлива в регионе
Топлива в Белгородской области достаточно, все автозаправочные станции (АЗС) работают, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2026
В Белгородской области заявили о достаточном количестве топлива в регионе

Гладков заявил о достаточном количестве топлива в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Топлива в Белгородской области достаточно, все автозаправочные станции (АЗС) работают, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вижу скопление на АЗС. Скорее всего, наши жители, кто не успел заблаговременно запастись топливом для своих генераторов, сейчас его приобретают. Хотел сказать, что топлива в области достаточно, все АЗС у нас работают, поэтому можно немножко отъехать в пригород для того, чтобы купить дизтопливо или бензин для своих генераторов, а не создавать большую очередь", - говорится в сообщении.
Он также рассказал, что генераторы и резервная генерация подключены на соцобъектах в Белгороде.
"Параллельно уже час назад начали подключать генераторы, резервную генерацию, которая установлена на социальных объектах, на объектах энергетики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Во вторник вечером Гладков заявил, что после массированной ракетной атаки ВСУ были зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры, в том числе, энергосистемы.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ
Вчера, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
