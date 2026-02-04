В Белгородской области заявили о достаточном количестве топлива в регионе

БЕЛГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Топлива в Белгородской области достаточно, все автозаправочные станции (АЗС) работают, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вижу скопление на АЗС. Скорее всего, наши жители, кто не успел заблаговременно запастись топливом для своих генераторов, сейчас его приобретают. Хотел сказать, что топлива в области достаточно, все АЗС у нас работают, поэтому можно немножко отъехать в пригород для того, чтобы купить дизтопливо или бензин для своих генераторов, а не создавать большую очередь", - говорится в сообщении.
Он также рассказал, что генераторы и резервная генерация подключены на соцобъектах в Белгороде.
"Параллельно уже час назад начали подключать генераторы, резервную генерацию, которая установлена на социальных объектах, на объектах энергетики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Во вторник вечером Гладков заявил, что после массированной ракетной атаки ВСУ были зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры, в том числе, энергосистемы.