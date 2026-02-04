Рейтинг@Mail.ru
Актера Николая Ткаченко, погибшего на СВО, внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/tkachenko-2072266623.html
Актера Николая Ткаченко, погибшего на СВО, внесли в базу "Миротворца"
Актера Николая Ткаченко, погибшего на СВО, внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 04.02.2026
Актера Николая Ткаченко, погибшего на СВО, внесли в базу "Миротворца"
Недавно погибший в зоне СВО российский актер театра и кино Николай Ткаченко внесен в базу скандального сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:08:00+03:00
2026-02-04T17:08:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
николай ткаченко
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071728461_99:237:931:705_1920x0_80_0_0_756ec9ce6a1f713b3ac562ef6bb318a4.jpg
https://ria.ru/20251212/baza-2061644902.html
https://ria.ru/20251205/mirotvorets-2059950862.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071728461_171:218:851:728_1920x0_80_0_0_75e8da065f97a9bc2b2a14342f6f6f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай ткаченко, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Николай Ткаченко, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Актера Николая Ткаченко, погибшего на СВО, внесли в базу "Миротворца"

РИА Новости: погибшего на СВО актера Николая Ткаченко внесли в базу "Миротворца"

© Фото : @actor_nikolaytkachenkoАктер Николай Ткаченко
Актер Николай Ткаченко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : @actor_nikolaytkachenko
Актер Николай Ткаченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Недавно погибший в зоне СВО российский актер театра и кино Николай Ткаченко внесен в базу скандального сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Ранее СМИ сообщали, что Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", погиб в зоне СВО. Актер ушел в зону СВО добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны РФ. Это подтвердил его коллега, актер Рамиз Алиев.
Мария Савиных - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Российскую актрису озвучки Савиных внесли в базу "Миротворец"
12 декабря 2025, 13:29
Ткаченко был посмертно внесен в базу "Миротворца" в среду. На сайте содержатся оскорбительные комментарии в адрес погибшего.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года этот сайт опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Сайт "Миротворец" внес в базу данных девочку из России
5 декабря 2025, 08:11
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколай ТкаченкоДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала