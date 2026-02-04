Актера Николая Ткаченко, погибшего на СВО, внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Недавно погибший в зоне СВО российский актер театра и кино Николай Ткаченко внесен в базу скандального сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.

Ткаченко был посмертно внесен в базу "Миротворца" в среду. На сайте содержатся оскорбительные комментарии в адрес погибшего.