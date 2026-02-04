Актера Николая Ткаченко, погибшего на СВО, внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Недавно погибший в зоне СВО российский актер театра и кино Николай Ткаченко внесен в базу скандального сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Ранее СМИ сообщали, что Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", погиб в зоне СВО. Актер ушел в зону СВО добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны РФ. Это подтвердил его коллега, актер Рамиз Алиев.
Ткаченко был посмертно внесен в базу "Миротворца" в среду. На сайте содержатся оскорбительные комментарии в адрес погибшего.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года этот сайт опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
