Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28
07:42 04.02.2026 (обновлено: 09:15 04.02.2026)
Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28
Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28 - РИА Новости, 04.02.2026
Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28
Температура воздуха в московском регионе в ночь на среду местами опускалась ниже минус 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 04.02.2026
2026
общество, москва, московская область (подмосковье), кировское (донецкая область), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Кировское (Донецкая область), Евгений Тишковец
Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28

Тишковец: температура в московском регионе ночью опускалась ниже минус 28

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Температура воздуха в московском регионе в ночь на среду местами опускалась ниже минус 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал минус 18,5 (норма минус 12,3), в центре города, на Балчуге - минус 16,7, в Тушино - минус 19,9, Бутово - минус 22,8. В Подмосковье самые сильные морозы отмечаются в Серебряных Прудах минус 27,2 и Черустях - минус 28,6", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что морозы ниже минус 30 ударили в Нижегородской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Кировской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Архангельской областях, Мордовии и Коми.
