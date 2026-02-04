https://ria.ru/20260204/temperatura-2072087918.html
Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28
Температура воздуха в московском регионе в ночь на среду местами опускалась ниже минус 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 04.02.2026
Тишковец: температура в московском регионе ночью опускалась ниже минус 28