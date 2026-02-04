В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело подростка

По данным ведомства, вечером 31 января в правоохранительные органы поступили сведения о безвестном исчезновении 15-летнего подростка – юноша не вернулся домой из школы и на связь с родными не выходил. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, велись поиски школьника.