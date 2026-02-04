Рейтинг@Mail.ru
В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело подростка - РИА Новости, 04.02.2026
12:11 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/telo-2072140727.html
В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело подростка
Тело 15-летнего школьника, которого искали четыре дня, обнаружено в лесу в Ханты-Мансийске, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:11:00+03:00
2026-02-04T12:11:00+03:00
происшествия
ханты-мансийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ханты-мансийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело подростка

В Ханты-Мансийске нашли тело 15-летнего подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Тело 15-летнего школьника, которого искали четыре дня, обнаружено в лесу в Ханты-Мансийске, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ.
По данным ведомства, вечером 31 января в правоохранительные органы поступили сведения о безвестном исчезновении 15-летнего подростка – юноша не вернулся домой из школы и на связь с родными не выходил. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, велись поиски школьника.
"Четвертого февраля тело подростка обнаружено в лесном массиве в районе садово-огороднического товарищества "Кедр" Ханты-Мансийска. При визуальном осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти не установлено", – говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках дела будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, добавили в ведомстве.
