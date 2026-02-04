https://ria.ru/20260204/telo-2072140727.html
В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело подростка
В Ханты-Мансийске в лесу нашли тело подростка
Тело 15-летнего школьника, которого искали четыре дня, обнаружено в лесу в Ханты-Мансийске, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
ханты-мансийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
