Таубер обвинила Еврокомиссию во вмешательстве в выборы в Молдавии

КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик Марина Таубер заявила, что президент Майя Санду является нелегитимным главой государства и обвинила институты Европейского союза во вмешательстве в информационное пространство республики в период выборов.
Таубер прокомментировала отчет комитета Палаты представителей Конгресса США , в котором Молдавия фигурирует в числе стран, где Еврокомиссия усилила давление на крупные платформы в рамках Акта о цифровых услугах перед национальными выборами и выборами в Европарламент. В отчете говорится, что Европейская комиссия, по оценке американских законодателей, добивалась от соцсетей ограничения контента в преддверии голосований в ряде государств Европы, включая Молдавию и Румынию.
"Санду — нелегитимный президент. То, о чем мы с коллегами говорили сразу, подтвердил и отчет Конгресса США. Реальное давление на информационное пространство в разгар подготовки к выборам 2024 года осуществлялось со стороны Еврокомиссии, что было крайне выгодно действующей власти. Органы ЕС задействовали онлайн-цензуру, лояльные "фактчекинговые" структуры и давление на платформы, добиваясь удаления неудобного контента", — написала Таубер.
Оппозиционер назвала такую практику манипуляцией и указала, что речь идет о стране, которая не является членом Европейского союза. "Это была не защита демократии, а манипуляция — причем в стране, которая даже не входит в Евросоюз", — отметила она. Таубер также связала охлаждение отношений между властями Молдавии и Соединенными Штатами с подходом Кишинева к внутренней политике и выборам. "В Вашингтоне прекрасно понимают разницу между демократией и ее имитацией", — написала она.
В своем сообщении политик провела параллели с Румынией, указав, что громкие обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в соседней стране, по ее словам, не получили подтверждения. Таубер сослалась на позицию руководства платформы TikTok, которая, как она утверждает, указала на отсутствие доказанных кампаний вмешательства. Политик выразила надежду, что дальнейшим шагом станет международное расследование обстоятельств влияния внешних структур на предвыборные процессы в Молдавии. "Народ Молдовы имеет право знать правду и сам решать свою судьбу — без кураторов и цензоров из-за границы", — резюмировала Таубер.
Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре президентских выборов в Молдавии в 2024 году кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набрал от избирателей, живущих в стране 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.
