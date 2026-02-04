Таубер обвинила Еврокомиссию во вмешательстве в выборы в Молдавии

В своем сообщении политик провела параллели с Румынией, указав, что громкие обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в соседней стране, по ее словам, не получили подтверждения. Таубер сослалась на позицию руководства платформы TikTok, которая, как она утверждает, указала на отсутствие доказанных кампаний вмешательства. Политик выразила надежду, что дальнейшим шагом станет международное расследование обстоятельств влияния внешних структур на предвыборные процессы в Молдавии. "Народ Молдовы имеет право знать правду и сам решать свою судьбу — без кураторов и цензоров из-за границы", — резюмировала Таубер.