В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 04.02.2026
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Татарстане, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:26:00+03:00
2026-02-04T12:26:00+03:00
2026-02-04T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика татарстан (татарстан)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
безопасность, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
