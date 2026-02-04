https://ria.ru/20260204/tambov-2072269152.html
В Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн
В Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн
Пять цистерн загорелись на железнодорожной станции Кочетовка в Тамбовской области, на место происшествия направлены пожарные поезда, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн
