В Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн
17:17 04.02.2026 (обновлено: 17:28 04.02.2026)
В Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн
В Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн
Пять цистерн загорелись на железнодорожной станции Кочетовка в Тамбовской области, на место происшествия направлены пожарные поезда, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн

МЧС: в Тамбовской области на железнодорожной станции загорелось пять цистерн

© СоцсетиВзрыв цистерн с бензином в Тамбовской области
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пять цистерн загорелись на железнодорожной станции Кочетовка в Тамбовской области, на место происшествия направлены пожарные поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Предварительно, происходит загорание пяти цистерн на тупиковом пути. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении министерства.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 47 пожарных и 20 единиц техники. К месту происшествия направлены пожарные поезда.
В Мордовии проверят обстоятельства столкновения поезда с бензовозом
Тамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
