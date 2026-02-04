Появились кадры с парковки в Москве, где нашли тело убитого таксиста

Рейтинг@Mail.ru
13:42 04.02.2026 (обновлено: 15:02 04.02.2026)
Работа следователей по делу об убийстве мужчины в Пензенской области
Как сообщалось ранее, 3 февраля 2026 года оперативные сотрудники полиции с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины на территории Пензенской области прибыли к одному из жилых домов, расположенных на Рублевском шоссе в городе Москве. В подъезде дома полицейские обнаружили фигурантов, при этом один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление. В связи с этим оперативные сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сегодня следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки, расположенной вблизи улицы Большой Филевской в городе Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что водитель такси привез фигурантов из Самарской области в Москву. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тыс. рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку. Следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причинившего смертельное ранение таксисту. Кроме того, в Пензенской области следователями регионального СК России продолжается расследование уголовного дела по факту похищения и убийства мужчины (п. п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела установлено, что похищение и убийство 39-летнего мужчины в Пензе совершено на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. Соучастниками совершено разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги похищены денежные средства, ювелирные изделия. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области также возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Помимо этого, в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Работа по установлению полной картины совершенных фигурантами преступлений продолжается.
происшествия, москва, россия, пенза, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Пенза, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. СК показал кадры следственных действий на парковке в Москве, где нашли тело водителя, предположительно, убитого двумя преступниками, которых со стрельбой задерживали на Рублевском шоссе.
Видео опубликовано в канале Следственного комитета в МАХ.
На видео, длительность которого составляет 32 секунды, показаны кадры со следственных действий на парковке в Москве, где был найдено тело таксиста, следователи осматривают автомобиль и фиксируют сведения. Также показана работа сотрудников правоохранительных органов в Пензе, где, по версии следствия, двое злоумышленников похитили и убили 39-летнего мужчину.
Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит. В СК РФ сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным СУСК по Пензенской области, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.
В среду СК РФ сообщил, что на территории парковки на Большой Филевской улице в Москве было обнаружено тело водителя такси. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Установлено, что мужчина согласился привезти фигурантов из Самарской области в Москву за 85 тысяч рублей, однако по приезду злоумышленники отказались оплачивать поездку.
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
ПроисшествияМоскваРоссияПензаИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
