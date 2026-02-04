Появились кадры с парковки в Москве, где нашли тело убитого таксиста

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. СК показал кадры следственных действий на парковке в Москве, где нашли тело водителя, предположительно, убитого двумя преступниками, которых со стрельбой задерживали на Рублевском шоссе.

В среду СК РФ сообщил, что на территории парковки на Большой Филевской улице в Москве было обнаружено тело водителя такси. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.