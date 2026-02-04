СК возбудил дело после убийства таксиста, тело которого нашли в Москве

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. По факту убийства таксиста, который подвез подозреваемых из Самарской области в Москву, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконных перевозке и ношении оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.