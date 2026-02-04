СК возбудил дело после убийства таксиста, тело которого нашли в Москве

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. По факту убийства таксиста, который подвез подозреваемых из Самарской области в Москву, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконных перевозке и ношении оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что в среду правоохранителями на парковке вблизи улицы Большой Филевской в Москве обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти. По данным следствия, водитель такси привез фигурантов из Самарской области в Москву.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство), статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник погиб. В СК РФ сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным управления СК РФ по Пензенской области, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его. Позднее Волк сообщила, что таксист мог стать еще одной жертвой подозреваемых из Пензы, которых задерживали на Рублевском шоссе в Москве.