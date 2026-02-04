Рейтинг@Mail.ru
14:41 04.02.2026 (обновлено: 14:43 04.02.2026)
СМИ узнали, где будет похоронен сын Каддафи
СМИ узнали, где будет похоронен сын Каддафи

Al Arabiya: сына Каддафи похоронят в городе Сирт

© AP Photo / Dario Lopez-MillsСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
КАИР, 4 фев – РИА Новости. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник, будет похоронен в городе Сирт, делегация его родного племени получит его тело, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье.
"Тело Сейф аль-Ислама будет похоронено в городе Сирт. Делегация племени Каддафа получит тело", - заявил источник.
