СМИ узнали, где будет похоронен сын Каддафи
СМИ узнали, где будет похоронен сын Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ узнали, где будет похоронен сын Каддафи
Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, убитый во вторник, будет похоронен в городе Сирт, делегация его родного племени получит его... РИА Новости, 04.02.2026
СМИ узнали, где будет похоронен сын Каддафи
Al Arabiya: сына Каддафи похоронят в городе Сирт