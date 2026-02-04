Священник рассказал, как отпразднуют 80-летие явления Христа в Элисте

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Крестный ход, вечера духовной музыки и реконструкцию храма проведут в рамках празднования 80-летия явления Спасителя в Элисте, рассказал РИА Новости секретарь Элистинской епархии протоиерей Алексей Грищенко.

Явлением Спасителя в Элисте называют событие, произошедшее в Крестовоздвиженском храме 11 сентября 1946 года - в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Как рассказали в епархии, в тот день во время богослужения священник и прихожане наблюдали свет, в котором увидели Иисуса Христа. В память об этом событии в 1947 году на основе описания свидетелей была создана икона "Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте". На ней запечатлено явление молящимся Христа в священническом облачении и с воздетыми руками. Вокруг иконы сложилась местная традиция почитания, добавили в епархии.

"Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан вместе с главой региона Бату Хасиковым возглавили оргкомитет по проведению 80-й годовщины явления Христа Спасителя в Элисте. Ключевые мероприятия пройдут 9-11 сентября: запланированы торжественные богослужения и форум-слет религиозных туроператоров в Элисте. Также в честь праздника мы впервые организуем крестный ход "Путь света", - сказал Грищенко.

Кроме того, по его словам, в регионе пройдут вечера духовной музыки, просветительские лекции и встречи, а площади перед строящимся собором святых равноапостольных Кирилла и Мефодия планируют присвоить адресное наименование - "Площадь 80-летия Явления Христа Спасителя в Элисте".

"Также готовится проведение частичной реконструкции Крестовоздвиженской церкви и перезахоронение Семена Бондаренко на территории храма", - заключил священнослужитель.