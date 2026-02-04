Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, как отпразднуют 80-летие явления Христа в Элисте - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:04 04.02.2026 (обновлено: 19:05 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/svyaschennik-2072297990.html
Священник рассказал, как отпразднуют 80-летие явления Христа в Элисте
Священник рассказал, как отпразднуют 80-летие явления Христа в Элисте - РИА Новости, 04.02.2026
Священник рассказал, как отпразднуют 80-летие явления Христа в Элисте
Крестный ход, вечера духовной музыки и реконструкцию храма проведут в рамках празднования 80-летия явления Спасителя в Элисте, рассказал РИА Новости секретарь... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T19:04:00+03:00
2026-02-04T19:05:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844215561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db9894c4fcdb74fd4b16bd1c7fc98a43.jpg
https://ria.ru/20260203/religiya-2071958832.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844215561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01733615b5791600783b59b09d30d161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия

Священник рассказал, как отпразднуют 80-летие явления Христа в Элисте

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Распятие в руках священнослужителя
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Крестный ход, вечера духовной музыки и реконструкцию храма проведут в рамках празднования 80-летия явления Спасителя в Элисте, рассказал РИА Новости секретарь Элистинской епархии протоиерей Алексей Грищенко.
Явлением Спасителя в Элисте называют событие, произошедшее в Крестовоздвиженском храме 11 сентября 1946 года - в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Как рассказали в епархии, в тот день во время богослужения священник и прихожане наблюдали свет, в котором увидели Иисуса Христа. В память об этом событии в 1947 году на основе описания свидетелей была создана икона "Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте". На ней запечатлено явление молящимся Христа в священническом облачении и с воздетыми руками. Вокруг иконы сложилась местная традиция почитания, добавили в епархии.
"Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан вместе с главой региона Бату Хасиковым возглавили оргкомитет по проведению 80-й годовщины явления Христа Спасителя в Элисте. Ключевые мероприятия пройдут 9-11 сентября: запланированы торжественные богослужения и форум-слет религиозных туроператоров в Элисте. Также в честь праздника мы впервые организуем крестный ход "Путь света", - сказал Грищенко.
Кроме того, по его словам, в регионе пройдут вечера духовной музыки, просветительские лекции и встречи, а площади перед строящимся собором святых равноапостольных Кирилла и Мефодия планируют присвоить адресное наименование - "Площадь 80-летия Явления Христа Спасителя в Элисте".
"Также готовится проведение частичной реконструкции Крестовоздвиженской церкви и перезахоронение Семена Бондаренко на территории храма", - заключил священнослужитель.
Как уточнили в епархии, особое место в предании о явлении Спасителя в Элисте занимает благочестивый мирянин Семён Тимофеевич Бондаренко, уроженец Ставрополья, ставший прихожанином элистинского храма. Он был одним из свидетелей чуда и по поручению прихожан нашел в Ставрополе иконописца, который создал образ по описаниям очевидцев. После Бондаренко сам доставил новую икону в Элисту.
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Священник рассказал, как бороться со сквернословием
3 февраля, 15:16
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала