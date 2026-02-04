https://ria.ru/20260204/svo-2072309551.html
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран специальной военной операции Хаскил Амирханов открыл в Махачкале приют для бездомных и больных животных.
махачкала
Новости
ru-RU
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран специальной военной операции Хаскил Амирханов открыл в Махачкале приют для бездомных и больных животных.
После службы в армии юноша отправился в зону СВО в качестве военного фельдшера. Однако службу пришлось прервать из-за тяжелого ранения.
Вернувшись к мирной жизни, Хаскил создал приют для питомцев с травмами и заболеваниями. Сначала он размещал животных в арендованной квартире, но когда их стало слишком много, снял отдельное помещение. В дальнейшем Амирханов планирует расширить свою деятельность и вывести помощь животным на федеральный уровень.
