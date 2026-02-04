Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных

После службы в армии юноша отправился в зону СВО в качестве военного фельдшера. Однако службу пришлось прервать из-за тяжелого ранения.

Вернувшись к мирной жизни, Хаскил создал приют для питомцев с травмами и заболеваниями. Сначала он размещал животных в арендованной квартире, но когда их стало слишком много, снял отдельное помещение. В дальнейшем Амирханов планирует расширить свою деятельность и вывести помощь животным на федеральный уровень.