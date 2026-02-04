Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/svo-2072309551.html
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных - РИА Новости, 04.02.2026
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран специальной военной операции Хаскил Амирханов открыл в Махачкале приют для бездомных и больных животных. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:26:00+03:00
2026-02-04T20:26:00+03:00
общество
махачкала
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33dc5ed881870e370161e17d050e3f11.jpg
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран специальной военной операции Хаскил Амирханов открыл в Махачкале приют для бездомных и больных животных. После службы в армии юноша отправился в зону СВО в качестве военного фельдшера. Однако службу пришлось прервать из-за тяжелого ранения. Вернувшись к мирной жизни, Хаскил создал приют для питомцев с травмами и заболеваниями. Сначала он размещал животных в арендованной квартире, но когда их стало слишком много, снял отдельное помещение. В дальнейшем Амирханов планирует расширить свою деятельность и вывести помощь животным на федеральный уровень.
2026-02-04T20:26
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306735_324:0:1764:1080_1920x0_80_0_0_fc3916b8977605465d20d1657781f5ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, махачкала, видео, видео
Общество, Махачкала, Видео
Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных
Ветеран специальной военной операции Хаскил Амирханов открыл в Махачкале приют для бездомных и больных животных.
2026-02-04T20:26
true
PT1M30S

Ветеран СВО открыл приют для бездомных животных

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ветеран специальной военной операции Хаскил Амирханов открыл в Махачкале приют для бездомных и больных животных.
После службы в армии юноша отправился в зону СВО в качестве военного фельдшера. Однако службу пришлось прервать из-за тяжелого ранения.
Вернувшись к мирной жизни, Хаскил создал приют для питомцев с травмами и заболеваниями. Сначала он размещал животных в арендованной квартире, но когда их стало слишком много, снял отдельное помещение. В дальнейшем Амирханов планирует расширить свою деятельность и вывести помощь животным на федеральный уровень.
 
ОбществоМахачкалаВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала