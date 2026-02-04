Свет в Киеве будут давать по четыре-шесть часов в сутки, считает эксперт

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Электричество жителям Киева в феврале будут давать всего на 4-6 часов в день, считает глава совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
"В феврале столица будет иметь 4-6 часов в сутки электроснабжения", - сказал Игнатьев в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Эксперт заявил, что в связи с полным выходом из строя ТЭЦ-6 и значительными повреждениями Дарницкой ТЭЦ, которая является одним из ключевых источников электро- и теплоснабжения левобережной части Киева, дефицит электроэнергии стал более серьезным. По его мнению, такой дефицит не удастся быстро компенсировать, так как Украина фактически заново отстраивает стабильность энергосистемы, поэтому и графики отключения электроэнергии будут жесткими.
Украинское издание "Инсайдер.ua" 31 января со ссылкой на украинскую энергетическую компанию "Укрэнерго" сообщило о том, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной стал технологической сбой в объединенной энергосистеме Украины, Румынии и Молдавии. Позднее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.