Свет в Киеве будут давать по четыре-шесть часов в сутки, считает эксперт - РИА Новости, 04.02.2026
15:57 04.02.2026 (обновлено: 17:43 04.02.2026)
Свет в Киеве будут давать по четыре-шесть часов в сутки, считает эксперт
в мире, украина, киев, румыния, денис шмыгаль, юрий корольчук, укрэнерго, дтэк
Свет в Киеве будут давать по четыре-шесть часов в сутки, считает эксперт

Игнатьев: в Киеве в феврале будут давать электричество на 4-6 часов в день

© AP Photo / Sergei GritsРабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве. 4 февраля 2026
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Электричество жителям Киева в феврале будут давать всего на 4-6 часов в день, считает глава совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
"В феврале столица будет иметь 4-6 часов в сутки электроснабжения", - сказал Игнатьев в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
3 февраля, 08:00
Эксперт заявил, что в связи с полным выходом из строя ТЭЦ-6 и значительными повреждениями Дарницкой ТЭЦ, которая является одним из ключевых источников электро- и теплоснабжения левобережной части Киева, дефицит электроэнергии стал более серьезным. По его мнению, такой дефицит не удастся быстро компенсировать, так как Украина фактически заново отстраивает стабильность энергосистемы, поэтому и графики отключения электроэнергии будут жесткими.
Украинское издание "Инсайдер.ua" 31 января со ссылкой на украинскую энергетическую компанию "Укрэнерго" сообщило о том, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной стал технологической сбой в объединенной энергосистеме Украины, Румынии и Молдавии. Позднее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов
Вчера, 04:16
 
В миреУкраинаКиевРумынияДенис ШмыгальЮрий КорольчукУкрэнергоДТЭК
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
