Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи из Твери за мошенничество

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова за мошенничество на 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что столичными следователями была проведена проверка в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по факту мошенничества. По данным следствия, в 2022 году Колпиков, зная о расследовании полицией дела против двух жителей Твери, при посредничестве адвоката предложил помочь переквалифицировать дело на менее тяжкую статью УК РФ и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Подчеркивается, что, не собираясь исполнять обязательства, судья получил от родственников обвиняемых 10 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
"По результатам проверки председателем СК РФ Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Колпикова по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - рассказали в СК.