Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи из Твери за мошенничество - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 04.02.2026 (обновлено: 11:15 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/sudya-2072121744.html
Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи из Твери за мошенничество
Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи из Твери за мошенничество - РИА Новости, 04.02.2026
Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи из Твери за мошенничество
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова за РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:03:00+03:00
2026-02-04T11:15:00+03:00
происшествия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
тверской областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20260204/mints-2072094707.html
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, тверской областной суд
Происшествия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин, Тверской областной суд
Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи из Твери за мошенничество

Бастрыкин потребовал возбудить дело против тверского судьи за мошенничество

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова за мошенничество на 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что столичными следователями была проведена проверка в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по факту мошенничества. По данным следствия, в 2022 году Колпиков, зная о расследовании полицией дела против двух жителей Твери, при посредничестве адвоката предложил помочь переквалифицировать дело на менее тяжкую статью УК РФ и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Подчеркивается, что, не собираясь исполнять обязательства, судья получил от родственников обвиняемых 10 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
"По результатам проверки председателем СК РФ Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Колпикова по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - рассказали в СК.
Борис Минц - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей
Вчера, 09:05
 
ПроисшествияТверьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр БастрыкинТверской областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала