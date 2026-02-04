Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего "шариатским судьей"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемый в совершении преступлений террористической направленности, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован в Россию из Марокко, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как отметила Волк, по версии следствия, в 2012 году злоумышленник выехал в Сирию и вступил в вооруженное формирование, которое позже вошло в состав террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по статьям 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ) и 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск.
"В результате взаимодействия по каналам Интерпола от иностранных партнеров получена информация о задержании разыскиваемого на территории Королевства Марокко. Сегодня в аэропорту города Касабланки фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила Волк.
В Генпрокуратуре России уточнили, что экстрадированный - Дмитрий Леонов, принимавший участие в незаконном вооруженном формировании "в качестве шариатского судьи в разрешении конфликтов между рядовыми членами и руководителями объединения". Весной 2015 года группировка вступила в состав признанной решением Верховного Суда России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, в интересах которой обвиняемый продолжил противоправную деятельность.
* Запрещенная в России террористическая организация
