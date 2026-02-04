Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего "шариатским судьей"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемый в совершении преступлений террористической направленности, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован в Россию из Марокко, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ) и 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск.