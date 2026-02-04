Рейтинг@Mail.ru
Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего "шариатским судьей" - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 04.02.2026 (обновлено: 00:19 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/sudya-2072063865.html
Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего "шариатским судьей"
Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего "шариатским судьей" - РИА Новости, 04.02.2026
Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего "шариатским судьей"
Обвиняемый в совершении преступлений террористической направленности, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован в Россию из Марокко, сообщила... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:18:00+03:00
2026-02-04T00:19:00+03:00
в мире
россия
марокко
сирия
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20260120/bolgarija-2068962962.html
https://ria.ru/20251225/rossija-2064512580.html
россия
марокко
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, марокко, сирия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Марокко, Сирия, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ
Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего "шариатским судьей"

Из Марокко экстрадировали россиянина, ставшего шариатским судьей у террористов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемый в совершении преступлений террористической направленности, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован в Россию из Марокко, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Марокко экстрадирован российский гражданин, который обвиняется в совершении преступлений террористической направленности", - приводит слова Волк сайт МВД Медиа.
Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Из Болгарии экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве
20 января, 10:16
Как отметила Волк, по версии следствия, в 2012 году злоумышленник выехал в Сирию и вступил в вооруженное формирование, которое позже вошло в состав террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по статьям 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ) и 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск.
"В результате взаимодействия по каналам Интерпола от иностранных партнеров получена информация о задержании разыскиваемого на территории Королевства Марокко. Сегодня в аэропорту города Касабланки фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила Волк.
В Генпрокуратуре России уточнили, что экстрадированный - Дмитрий Леонов, принимавший участие в незаконном вооруженном формировании "в качестве шариатского судьи в разрешении конфликтов между рядовыми членами и руководителями объединения". Весной 2015 года группировка вступила в состав признанной решением Верховного Суда России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, в интересах которой обвиняемый продолжил противоправную деятельность.
* Запрещенная в России террористическая организация
Задержанный - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
25 декабря 2025, 09:43
 
В миреРоссияМароккоСирияИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала