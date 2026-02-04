Задержанное в Эстонии судно с россиянами доставили в порт для проверки

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Задержанный властями Эстонии контейнеровоз Baltic Spirit с экипажем из россиян доставлен в порт близ Таллина для проведения таможенной проверки, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
«
"Эстонские власти в среду, 4 февраля, доставили в порт Мууга судно Baltic Spirit, задержанное днем ранее вблизи острова Найссаар", - говорится в сообщении.
Как сказал ERR специалист по связям с общественностью налогово-таможенного департамента Эстонии Павел Прокопенко, в порту в отношении судна будет проведена "тщательная таможенная проверка".
Во вторник Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что власти страны задержали якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора. В заявлении отмечалось, что экипаж судна не оказывал сопротивления во время задержания. Как заявил в комментарии ERR глава спецподразделения полиции страны K-komando, в состав экипажа судна входят 23 человека, все они, по его утверждению, граждане РФ.
Нидерланды задержали капитана судна за сокрытие груза из России
3 февраля, 23:57