Суд узаконил приговор жителю Новосибирска за попытку взорвать военкомат

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе приговор жителю Новосибирска Евгению Ряполову* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получившему 13 лет лишения свободы за попытку взорвать здание военкомата самодельным взрывным устройством, говорится в материалах, которыми располагает РИА Новости.

В ночь на 5 декабря 2023 года самодельное взрывное устройство было обнаружено на здании военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска . По данным регионального УФСБ, оперативники задержали жителя Новосибирска Евгения Ряполова*, который с целью воспрепятствования проведению специальной военной операции пытался совершить теракт, установив на здание военкомата самодельное взрывное устройство и приведя его в боевое состояние.

Второй Восточный окружной военный суд 16 сентября 2024 года приговорил Ряполова* к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных 10 лет - в колонии строго режима. Также осужденному назначен штраф в размере 248 тысяч рублей. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений. Осужденный и его адвокат подали кассационные жалобы в Верховный суд.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ определила приговор ... в отношении Ряполова Евгения Дмитриевича* оставить без изменения, а кассационные жалобы адвоката Дубкова и осужденного Ряполова* без удовлетворения", - говорится в документе.

Осужденный и его защитник в жалобах просили смягчить наказание и прекратить преследование за покушение на теракт акт в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат настаивал, что изготовленное изделие не являлось взрывным устройством, так как не было способно взорваться из-за неправильной сборки. Ряполов* назвал наказание чрезмерно суровым. Прокурор просил оставить приговор без изменений.

"Доводы жалоб, в которых оспаривается изготовление Ряполовым* взрывного устройства... противоречат совокупности исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, в том числе заключению по результатам взрывотехнической судебной экспертизы... Утверждения в жалобах об отсутствии у осужденного умысла на террористический акт противоречат установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам, в частности, взведению Ряполовым* механического таймера и приведению взрывного устройства в боевое состояние", - отметила судебная коллегия.

Уточняется, что взрывотехники обезвредили СВУ с помощью ствольного гидроразрушителя. Само СВУ, установленное на подоконнике военкомата, в котором находились сторож и двое полицейских, создавало реальную опасность для жизни людей, а также могло вызвать страх за свою жизнь и здоровье у жителей девятиэтажного дома, на первом этаже которого располагается военкомат.

Согласно материалам, при назначении наказания суд учел явку Ряполова* с повинной, признание им вины, а также наличие невыплаченного по прежнему приговору штрафа на 18,65 тысячи рублей.

Ряполов* в Новосибирске был известен своим участием в местной ячейке праворадикального движения, созданного Максимом Марцинкевичем ("Тесак"). В 2017 году суд за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки приговорил тогда 21-летнего Ряполова* к четырем годам колонии общего режима. По данным УФСБ, взрывчатку осужденный планировал использовать для подрыва мечети. Кроме того, в 2016 году он получил условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.