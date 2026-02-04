Рейтинг@Mail.ru
16:49 04.02.2026
Суд в Москве арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку
Суд в Москве арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку
Суд в Москве арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку

Суд в Москве отправил в изолятор владельца BMW за отказ снять тонировку

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил на пять суток в изолятор автовладельца BMW за отказ по требованию полицейского снять тонировку со стекол, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы владельцу автомобиля BMW X7 назначен административный арест сроком на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол", - сообщили в суде.
За отказ удалить пленку со стекол на автолюбителя был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.
Замер уровня тонировки передних стекол автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Россиян предупредили о штрафах за неправильную тонировку
6 января, 13:45
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
