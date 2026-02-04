https://ria.ru/20260204/sud-2072260732.html
Суд в Москве арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку
Суд в Москве арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку - РИА Новости, 04.02.2026
Суд в Москве арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку
Дорогомиловский суд Москвы отправил на пять суток в изолятор автовладельца BMW за отказ по требованию полицейского снять тонировку со стекол, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:49:00+03:00
2026-02-04T16:49:00+03:00
2026-02-04T16:58:00+03:00
Суд в Москве арестовал владельца BMW за отказ снять тонировку
Суд в Москве отправил в изолятор владельца BMW за отказ снять тонировку