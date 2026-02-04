Рейтинг@Mail.ru
Суд в Новосибирске отправил сотрудника центра "Вектор" под домашний арест
13:08 04.02.2026 (обновлено: 13:21 04.02.2026)
Суд в Новосибирске отправил сотрудника центра "Вектор" под домашний арест
Суд в Новосибирске отправил сотрудника центра "Вектор" под домашний арест - РИА Новости, 04.02.2026
Суд в Новосибирске отправил сотрудника центра "Вектор" под домашний арест
Суд в Новосибирске отправил сотрудника центра "Вектор" под домашний арест

Обвиняемого в хищении сотрудника центра "Вектор" отправили под домашний арест

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Новосибирский районный суд Новосибирской области отправил под домашний арест заведующего лабораторией государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, обвиняемого в получении взятки и хищении денег предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Домашний арест до 30 марта", - сказала собеседница агентства.
Ранее в УФСБ по Новосибирской области сообщили, что заведующего лабораторией Федерального государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора заподозрили в получении взятки и растрате денежных средств, выделенных центру в рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты".
По данным следствия, с августа 2020 по сентябрь 2025 года завлабораторией получил от должностного лица коммерческой организации свыше 4,7 миллиона рублей за проведение исследований в нарушение порядка по заниженной стоимости. Кроме того, фигурант по делу обвиняется в хищении денег "Вектора" и их выводе по подложным документам на счета аффилированной организации. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК России и части 3 статьи 159 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияНовосибирскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
