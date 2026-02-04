Суд в Новосибирске отправил сотрудника центра "Вектор" под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Новосибирский районный суд Новосибирской области отправил под домашний арест заведующего лабораторией государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, обвиняемого в получении взятки и хищении денег предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.