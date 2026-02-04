Суд в Новосибирске отправил сотрудника центра "Вектор" под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Новосибирский районный суд Новосибирской области отправил под домашний арест заведующего лабораторией государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, обвиняемого в получении взятки и хищении денег предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Домашний арест до 30 марта", - сказала собеседница агентства.
Ранее в УФСБ по Новосибирской области сообщили, что заведующего лабораторией Федерального государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора заподозрили в получении взятки и растрате денежных средств, выделенных центру в рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты".
По данным следствия, с августа 2020 по сентябрь 2025 года завлабораторией получил от должностного лица коммерческой организации свыше 4,7 миллиона рублей за проведение исследований в нарушение порядка по заниженной стоимости. Кроме того, фигурант по делу обвиняется в хищении денег "Вектора" и их выводе по подложным документам на счета аффилированной организации. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК России и части 3 статьи 159 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).