Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко
06:25 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/sud-2072082033.html
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко - РИА Новости, 04.02.2026
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко

РИА Новости: суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 9 февраля начнет рассматривать по существу заочное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 9 февраля",- сказано в материалах.
Во вторник состоялось предварительное слушание по делу.
По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.
В июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими правоохранителями в международный розыск, в декабре 2025 года суд РФ заочно арестовал украинку.
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
8 декабря 2025, 14:57
 
РоссияБучаЮлия Тимошенко
 
 
