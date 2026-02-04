https://ria.ru/20260204/sud-2072082033.html
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко - РИА Новости, 04.02.2026
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко
Басманный суд Москвы 9 февраля начнет рассматривать по существу заочное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T06:25:00+03:00
2026-02-04T06:25:00+03:00
2026-02-04T06:25:00+03:00
россия
буча
юлия тимошенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067979389_0:126:3074:1855_1920x0_80_0_0_afa81d86b3970f203a0fb0912bb02cc5.jpg
https://ria.ru/20251208/prokuratura-2060585462.html
россия
буча
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067979389_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_8b5c17c94fd2d7dff64d3693d47a14a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, буча, юлия тимошенко
Россия, Буча, Юлия Тимошенко
Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко
РИА Новости: суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 9 февраля начнет рассматривать по существу заочное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 9 февраля",- сказано в материалах.
Во вторник состоялось предварительное слушание по делу.
По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России
и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча
и Ирпень.
В июле 2024 года Тимошенко
была объявлена российскими правоохранителями в международный розыск, в декабре 2025 года суд РФ заочно арестовал украинку.