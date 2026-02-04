Суд 9 февраля начнет слушать по существу заочное дело Тимошенко

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 9 февраля начнет рассматривать по существу заочное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.