Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего выбирают прогулку на свежем воздухе для борьбы со стрессом, среди других способов - встречи с друзьями и вкусная еда, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

По данным " Ромира ", в 2025 году 41% россиян столкнулись со стрессом, показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом (37%), но был на 2 п.п. ниже уровня 2023 года (43%). Доля россиян, не испытывающих стресс, в 2025 году составила 46%, что меньше, чем в 2024 году (50%) и незначительно ниже показателя 2023 года (48%). Остальные затруднились с ответом.

"Самым популярным способом борьбы со стрессом остаются прогулки: в 2025 году их выбрали 46% опрошенных, что чуть ниже уровня 2024 года (47%) и несколько выше показателя 2023 года (44%). Второе место заняло проведение времени с друзьями - такой метод предпочли 39% респондентов в 2025 году, что на 2 п.п. меньше, чем годом ранее, но совпадает с результатом 2023 года", - пришли к выводу авторы исследования.

Аналитика "Ромира" показывает: привычка "заедать стресс" в прошлом году сдала позиции: в 2025 году 31% опрошенных справлялись со стрессом с помощью еды против 33-34% в 2023-2024 годах.

Четверть россиян (26%) находит облегчение в общении с животными, столько же - принимает витамины и БАДы. Еще 23% россиян в качестве антистресса перешли на правильное питание, а 18% - занимались спортом.

"Каждый пятый участник исследования (21%) в 2025 году прибегал к приему специальных лекарств для снижения стресса; этот показатель не изменился по сравнению с 2023 годом, но немного снизился относительно 2024 года (22%). Профессиональная помощь (врач, психолог) в 2025 году была востребована у россиян немного реже: ее выбрали 9% респондентов, тогда как в 2023–2024 годах доля таких ответов составляла 11%", - заключили в "Ромире".