Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/stress-2072089236.html
Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом
Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом - РИА Новости, 04.02.2026
Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом
Россияне чаще всего выбирают прогулку на свежем воздухе для борьбы со стрессом, среди других способов - встречи с друзьями и вкусная еда, говорится в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:57:00+03:00
2026-02-04T07:57:00+03:00
общество
ромир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071933856_0:182:3088:1919_1920x0_80_0_0_8657bb05b16e90a149f29c75a9e1e408.jpg
https://ria.ru/20260204/stress-2072069778.html
https://ria.ru/20260129/stress-2071016290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071933856_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_67cec044404535d3c76bb1e852d82cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ромир
Общество, Ромир
Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом

РИА Новости: россияне чаще всего выбирают прогулку как способ борьбы со стрессом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди на ВДНХ в Москве
Люди на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего выбирают прогулку на свежем воздухе для борьбы со стрессом, среди других способов - встречи с друзьями и вкусная еда, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным "Ромира", в 2025 году 41% россиян столкнулись со стрессом, показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом (37%), но был на 2 п.п. ниже уровня 2023 года (43%). Доля россиян, не испытывающих стресс, в 2025 году составила 46%, что меньше, чем в 2024 году (50%) и незначительно ниже показателя 2023 года (48%). Остальные затруднились с ответом.
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН
01:56
"Самым популярным способом борьбы со стрессом остаются прогулки: в 2025 году их выбрали 46% опрошенных, что чуть ниже уровня 2024 года (47%) и несколько выше показателя 2023 года (44%). Второе место заняло проведение времени с друзьями - такой метод предпочли 39% респондентов в 2025 году, что на 2 п.п. меньше, чем годом ранее, но совпадает с результатом 2023 года", - пришли к выводу авторы исследования.
Аналитика "Ромира" показывает: привычка "заедать стресс" в прошлом году сдала позиции: в 2025 году 31% опрошенных справлялись со стрессом с помощью еды против 33-34% в 2023-2024 годах.
Четверть россиян (26%) находит облегчение в общении с животными, столько же - принимает витамины и БАДы. Еще 23% россиян в качестве антистресса перешли на правильное питание, а 18% - занимались спортом.
"Каждый пятый участник исследования (21%) в 2025 году прибегал к приему специальных лекарств для снижения стресса; этот показатель не изменился по сравнению с 2023 годом, но немного снизился относительно 2024 года (22%). Профессиональная помощь (врач, психолог) в 2025 году была востребована у россиян немного реже: ее выбрали 9% респондентов, тогда как в 2023–2024 годах доля таких ответов составляла 11%", - заключили в "Ромире".
Исследование проводится ежемесячно, а выборка составляет 1,2 тысячи респондентов. В течение 2025 года в исследовании приняли участие 14,4 тысячи человек.
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр
29 января, 15:44
 
ОбществоРомир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала