В Минобороны рассказали подробности освобождения Староукраинки
В Минобороны рассказали подробности освобождения Староукраинки - РИА Новости, 04.02.2026
В Минобороны рассказали подробности освобождения Староукраинки
Освобождение Староукраинки в Запорожской области позволило российским войскам продвинуться на шесть километров вглубь обороны противника западнее Гуляйполя,... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
россия
украина
В Минобороны рассказали подробности освобождения Староукраинки
Освобождение Староукраинки позволило продвинуться на 6 км вглубь обороны ВСУ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Освобождение Староукраинки в Запорожской области позволило российским войскам продвинуться на шесть километров вглубь обороны противника западнее Гуляйполя, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Староукраинки МО РФ
сообщило 4 февраля.
"Освобождение Староукраинки позволило подразделениям продвинуться на шесть километров вглубь обороны противника западнее населенного пункта Гуляйполе и улучшить положение на данном участке", - говорится в сообщении ведомства.
Староукраинку взяли под контроль штурмовые подразделения гвардейского 114-го полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии.