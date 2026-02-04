В Минобороны рассказали подробности освобождения Староукраинки

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Освобождение Староукраинки в Запорожской области позволило российским войскам продвинуться на шесть километров вглубь обороны противника западнее Гуляйполя, сообщили в Минобороны РФ.

"Освобождение Староукраинки позволило подразделениям продвинуться на шесть километров вглубь обороны противника западнее населенного пункта Гуляйполе и улучшить положение на данном участке", - говорится в сообщении ведомства.