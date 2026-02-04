МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области, сообщило министерство обороны России.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили Староукраинку в Запорожской области

