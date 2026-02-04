Жесткие пошлины не помогли США избавиться от китайской стали

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пошлины на импорт стали не помогли американской экономике остановить поставки из Китая: по итогам января-ноября Поднебесная все еще была крупнейшим экспортером этого металла в Штаты, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Указ, подписанный в феврале 2025 года, существенно усложнил ввоз стали и изделий из нее на американский рынок. Ключевым нововведением стало изменение подхода к производным товарам. Если ранее они включались в тарифный режим в виде ограниченных и фиксированных списков, то с 2025 года был введен постоянный механизм их расширения по инициативе американских производителей и отраслевых ассоциаций. Кроме того, пошлины стали применяться не только к самим товарам, но и к стали в их составе, что требует от импортеров детального декларирования содержания металлов.