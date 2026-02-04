https://ria.ru/20260204/stal-2072083451.html
Жесткие пошлины не помогли США избавиться от китайской стали
Жесткие пошлины не помогли США избавиться от китайской стали - РИА Новости, 04.02.2026
Жесткие пошлины не помогли США избавиться от китайской стали
Пошлины на импорт стали не помогли американской экономике остановить поставки из Китая: по итогам января-ноября Поднебесная все еще была крупнейшим экспортером... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T06:51:00+03:00
2026-02-04T06:51:00+03:00
2026-02-04T06:51:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
реакция на пошлины сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067538317_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_824970842d9ef26f50b6d4e001321dc2.jpg
https://ria.ru/20260203/afrika-2071986322.html
https://ria.ru/20260128/rubio-2070847588.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067538317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49ce7d644287e983c86dd9b0b7d0a670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, реакция на пошлины сша
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Реакция на пошлины США
Жесткие пошлины не помогли США избавиться от китайской стали
РИА Новости: КНР по итогам января-ноября была крупнейшим экспортером стали в США
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пошлины на импорт стали не помогли американской экономике остановить поставки из Китая: по итогам января-ноября Поднебесная все еще была крупнейшим экспортером этого металла в Штаты, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп
11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт стали в размере 25%. Ограничения вступили в силу 12 марта. Исключений для отдельных стран не предусматривалось, а тарифами были обложены не только поставки самой стали, но и широкий перечень ее производных компонентов в составе готовых товаров - от бытовой техники (холодильники, плиты) и электроники до автомобилей. А в июне 2025 года пошлины были повышены до 50%.
Указ, подписанный в феврале 2025 года, существенно усложнил ввоз стали и изделий из нее на американский рынок. Ключевым нововведением стало изменение подхода к производным товарам. Если ранее они включались в тарифный режим в виде ограниченных и фиксированных списков, то с 2025 года был введен постоянный механизм их расширения по инициативе американских производителей и отраслевых ассоциаций. Кроме того, пошлины стали применяться не только к самим товарам, но и к стали в их составе, что требует от импортеров детального декларирования содержания металлов.
В совокупности эти меры превратили тарифы из точечного торгового инструмента в системный механизм контроля цепочек поставок, направленный на пресечение обхода ограничений через переработку, досборку и транзит через третьи страны.
За 11 месяцев китайские компании поставили стали и изделий из нее на американский рынок на 7,4 миллиарда долларов против 10,2 миллиарда за аналогичный период 2024 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 27% в годовом выражении.
Несмотря на это, Пекин
остался крупнейшим поставщиком стали в США - на его долю пришлось 15% от всего импорта. Вторым экспортером стала Мексика
(6,9 миллиарда долларов), обогнав по сумме поставок Канаду
(6,2 миллиарда долларов), которая расположилась уже на третьем месте.
Четвертым поставщиком стал Тайвань
(3,6 миллиарда долларов), опередив Южную Корею
(3,1 миллиарда долларов), которая замкнула пятерку стальных лидеров.