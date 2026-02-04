Рейтинг@Mail.ru
США считали переговоры с Ираном в Турции согласованными, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 04.02.2026 (обновлено: 23:11 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/ssha-2072333153.html
США считали переговоры с Ираном в Турции согласованными, заявил Рубио
США считали переговоры с Ираном в Турции согласованными, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2026
США считали переговоры с Ираном в Турции согласованными, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считали переговоры с Ираном в Турции согласованными, однако сейчас идет проработка нового места и... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:00:00+03:00
2026-02-04T23:11:00+03:00
в мире
иран
турция
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_796a491163e8857df8271589e3183f45.jpg
https://ria.ru/20260204/iran-2072332525.html
иран
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6ccd883a5e5fb8e900faf849bdf98fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, турция, сша, марко рубио
В мире, Иран, Турция, США, Марко Рубио
США считали переговоры с Ираном в Турции согласованными, заявил Рубио

Рубио: США считали переговоры с Ираном в Турции согласованными

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считали переговоры с Ираном в Турции согласованными, однако сейчас идет проработка нового места и формата.
"Мы думали, что у нас есть согласованная площадка для переговоров в Турции, сформированная при участии ряда партнеров, которые хотели присутствовать и быть частью этого процесса. Однако вчера я увидел противоречивые сообщения со стороны Ирана о том, что они не согласились на это. Так что этот вопрос все еще прорабатывается", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, посвященном критически важным минералам.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп готов использовать военную силу против Ирана, заявил Вэнс
Вчера, 23:05
 
В миреИранТурцияСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала