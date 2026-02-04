США считают, что для контроля над вооружениями нужно включать в договор КНР

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США считают, что для настоящего контроля над вооружениями нужно включать в договоренность Китай, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио в свете предстоящего истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией.