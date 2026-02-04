США считают, что для контроля над вооружениями нужно включать в договор КНР

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США считают, что для настоящего контроля над вооружениями нужно включать в договоренность Китай, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио в свете предстоящего истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) ранее четко заявлял, что для достижения настоящего контроля над вооружениями в 21-ом веке невозможно обойтись без участия Китая, учитывая его огромные и быстро растущие запасы вооружений", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Срок действия Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.