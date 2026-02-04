Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал о работе США с КНР и Россией по ядерной проблеме - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 04.02.2026 (обновлено: 22:52 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/ssha-2072330535.html
Вэнс рассказал о работе США с КНР и Россией по ядерной проблеме
Вэнс рассказал о работе США с КНР и Россией по ядерной проблеме - РИА Новости, 04.02.2026
Вэнс рассказал о работе США с КНР и Россией по ядерной проблеме
Соединенные Штаты готовы работать с Россией, Китаем и другими странами, чтобы сократить количество ядерного оружия в мире, заявил вице-президент США Джей Ди... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:46:00+03:00
2026-02-04T22:52:00+03:00
в мире
россия
мегин келли
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206361_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_e9bdad051bcfdb84bb4e46cafd0d4ec3.jpg
https://ria.ru/20260127/ulyanov-2070443916.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206361_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffc151de0b1ae28b954eccc6745bafc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мегин келли, китай, сша
В мире, Россия, Мегин Келли, Китай, США
Вэнс рассказал о работе США с КНР и Россией по ядерной проблеме

Вэнс: США будут работать с РФ и КНР по сокращению ядерного оружия

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы работать с Россией, Китаем и другими странами, чтобы сократить количество ядерного оружия в мире, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы будем сотрудничать с Китаем, Россией и любой другой страной, будь то дружественная нам или та, с которой мы конкурируем, чтобы попытаться сократить количество ядерного оружия, существующего в мире. Я думаю, это самое важное, что вы могли бы сделать для мира и стабильности", - сказал Вэнс в интервью с журналисткой Мегин Келли.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россия хочет включить Париж и Лондон в переговоры по ЯО, заявил Ульянов
27 января, 00:48
 
В миреРоссияМегин КеллиКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала