Вэнс рассказал о работе США с КНР и Россией по ядерной проблеме
Вэнс рассказал о работе США с КНР и Россией по ядерной проблеме
Соединенные Штаты готовы работать с Россией, Китаем и другими странами, чтобы сократить количество ядерного оружия в мире, заявил вице-президент США Джей Ди... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:46:00+03:00
