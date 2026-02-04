https://ria.ru/20260204/ssha-2072324600.html
Mehr написало о потенциальных переговорах США и Ирана
Иран готов к переговорам с США, но требования Вашингтона, не связанные с иранским ядерным досье, заведут диалог в тупик, передает иранское агентство Mehr со... РИА Новости, 04.02.2026
Mehr: не связанные с ЯО требования США приведут диалог с Ираном в тупик