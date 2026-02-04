https://ria.ru/20260204/ssha-2072324035.html
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился вывести из Миннеаполиса 700 офицеров федеральных спецслужб после протестов в городе. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:10:00+03:00
2026-02-04T22:10:00+03:00
2026-02-04T22:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
nbc
миннеаполис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070101853_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df0be3fd1ed41a5ff8b73d3a307bc515.jpg
https://ria.ru/20260203/kamery-2071823003.html
сша
миннеаполис
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070101853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2d9ba1953c84195fb246622c853cc83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, nbc, миннеаполис
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Миннеаполис
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса 700 офицеров федеральных служб