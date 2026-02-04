Рейтинг@Mail.ru
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб - РИА Новости, 04.02.2026
22:10 04.02.2026
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился вывести из Миннеаполиса 700 офицеров федеральных спецслужб после протестов в городе. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, nbc, миннеаполис
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Миннеаполис
Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса сотни офицеров федеральных служб

Трамп распорядился вывести из Миннеаполиса 700 офицеров федеральных служб

Федеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026
Федеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Tim Evans
Федеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился вывести из Миннеаполиса 700 офицеров федеральных спецслужб после протестов в городе.
Ранее куратор Белого дома по вопросу охраны границы США Том Хоман заявил, что администрация президента США Трампа сократит число сотрудников миграционных служб в Миннесоте на 700 человек.
"Да", - сказал Трамп в интервью NBC, отвечая на вопрос, было ли это его решением.
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Миннеаполис
 
 
