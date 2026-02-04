Рейтинг@Mail.ru
В Минфине США объяснили беспорядки в Иране
21:54 04.02.2026
В Минфине США объяснили беспорядки в Иране
Беспорядки в Иране в декабре 2025 года стали следствием действий США, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, иран, сша, израиль, скотт бессент, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, министерство финансов сша
В мире, Иран, США, Израиль, Скотт Бессент, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Министерство финансов США
В Минфине США объяснили беспорядки в Иране

Бессент: беспорядки в Иране стали следствием политики Вашингтона

© AP Photo / Yuri GripasМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Беспорядки в Иране в декабре 2025 года стали следствием действий США, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
«
"Президент (Дональд - ред.) Трамп при вступлении в должность поручил минфину США оказывать максимальное давление на Иран. И мы видели плоды этой кампании в декабре, когда иранская экономика рухнула, там рухнул крупный банк, Центральный банк вынужден был его выкупить, что привело к инфляции и иранцы … вышли на улицы", - сказал он в ходе слушаний в конгрессе.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали 135 организаторов беспорядков.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Минфин США заявил о серьезном дефиците долларов у Ирана
