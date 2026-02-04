В Минфине США объяснили беспорядки в Иране

«

"Президент (Дональд - ред.) Трамп при вступлении в должность поручил минфину США оказывать максимальное давление на Иран. И мы видели плоды этой кампании в декабре, когда иранская экономика рухнула, там рухнул крупный банк, Центральный банк вынужден был его выкупить, что привело к инфляции и иранцы … вышли на улицы", - сказал он в ходе слушаний в конгрессе.