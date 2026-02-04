В Минфине США объяснили беспорядки в Иране

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Беспорядки в Иране в декабре 2025 года стали следствием действий США, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
"Президент (Дональд - ред.) Трамп при вступлении в должность поручил минфину США оказывать максимальное давление на Иран. И мы видели плоды этой кампании в декабре, когда иранская экономика рухнула, там рухнул крупный банк, Центральный банк вынужден был его выкупить, что привело к инфляции и иранцы … вышли на улицы", - сказал он в ходе слушаний в конгрессе.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали 135 организаторов беспорядков.