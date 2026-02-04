https://ria.ru/20260204/ssha-2072313014.html
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана
Тегеран готов проводить переговоры с США только по ядерной тематике, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного иранского чиновника. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:00:00+03:00
2026-02-04T21:00:00+03:00
2026-02-04T21:00:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260204/rubio-2072305524.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тегеран (город), иран
В мире, США, Тегеран (город), Иран
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана
Reuters: Иран готов к переговорам с США только по ядерной тематике