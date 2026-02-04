Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ssha-2072313014.html
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана
Тегеран готов проводить переговоры с США только по ядерной тематике, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного иранского чиновника. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:00:00+03:00
2026-02-04T21:00:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260204/rubio-2072305524.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тегеран (город), иран
В мире, США, Тегеран (город), Иран
СМИ сообщили подробности о возможных переговорах США и Ирана

Reuters: Иран готов к переговорам с США только по ядерной тематике

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Тегеран готов проводить переговоры с США только по ядерной тематике, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
Ранее, как сообщал портал Axios, США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат.
"Тегеран полностью готов проводить переговоры с США только по ядерной тематике", - говорится в сообщении агентства.
Чиновник добавил, что требование США обсудить "неядерные вопросы" может поставить переговоры в Омане под угрозу.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Рубио признался, что не уверен в шансах на соглашение США и Ирана
Вчера, 19:48
 
В миреСШАТегеран (город)Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала