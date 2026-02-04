В США хотят быстро заключить сделку с Ираном, пишет Axios

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский чиновник заявил порталу Axios, что США хотят быстро заключить сделку с Ираном, иначе будут "рассматриваться другие варианты".
"Мы хотим быстро заключить сделку, или люди будут рассматривать другие варианты", - приводит портал слова чиновника.
Как отмечает Axios, должностное лицо, вероятно, намекает на угрозы американской стороны применить военную силу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".