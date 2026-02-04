Суд приговорил к пожизненному сроку покушавшегося на Трампа, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Суд в США приговорил к пожизненному сроку одержимого конфликтом на Украине Райана Раута за покушение на президента США Дональда Трампа в 2024 году, сообщает в среду газета . Суд в США приговорил к пожизненному сроку одержимого конфликтом на Украине Райана Раута за покушение на президента США Дональда Трампа в 2024 году, сообщает в среду газета USA Today.

"Мужчина, обвиненный в попытке убийства президента Дональда Трампа во время игры в гольф в Южной Флориде в 2024 году, приговорен к пожизненному тюремному заключению", – говорится в материале.

Издание Daily Caller в декабре прошлого года писало, что Раут при экс-президенте Джо Байдене писал в госдепартамент США с просьбой помочь ему в вербовке иностранных наемников для участия в конфликте на стороне Украины. Мужчина считается одержимым конфликтом на Украине. ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.

Издание Semafor писало, что Раут был одним из американских волонтеров на Украине. Один украинец рассказал корреспонденту, что "даже по меркам того безумного времени" он казался "немного чересчур".

Когда суд признал его виновным по делу о покушении, он пытался покончить с собой прямо в зале заседаний.

Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.