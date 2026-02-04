Рейтинг@Mail.ru
20:47 04.02.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
США отказались менять место проведения переговоров с Ираном, сообщил Axios

Axios: США не хотят менять место проведения переговоров с Ираном

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"США заявили Ирану, что не согласятся с требованиями Тегерана изменить место и формат переговоров", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, США заявили Ирану, что, если тот готов вернуться к первоначальному формату, Вашингтон может провести встречу на этой или следующей неделе.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне
Рубио признался, что не уверен в шансах на соглашение США и Ирана
Вчера, 19:48
 
В миреИранСШАТегеран (город)
 
 
