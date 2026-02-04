Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о возможности прорыва в украинском урегулировании - РИА Новости, 04.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 04.02.2026
Рубио рассказал о возможности прорыва в украинском урегулировании
Рубио рассказал о возможности прорыва в украинском урегулировании
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил в среду, что прорыв в украинском урегулировании может произойти, когда кажется, что нет надежды. РИА Новости, 04.02.2026
Рубио рассказал о возможности прорыва в украинском урегулировании

Рубио: прорыв в украинскому вопросу возможен, когда кажется, что надежды нет

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил в среду, что прорыв в украинском урегулировании может произойти, когда кажется, что нет надежды.
"И одна из вещей, которую нужно понимать относительно прекращения вооруженных конфликтов, заключается в том, что зачастую ситуация кажется совершенно безнадежной, пока не произойдет прорыв, который порой бывает совершенно неожиданным. Именно так обстояло дело с Газой, где многие считали ситуацию безнадежной, а затем обстоятельства сложились таким образом, что это стало возможным, и, очевидно, мы будем стремиться к тому же и здесь", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, отвечая на вопрос, что до сих пор нет прогресса по гарантиям безопасности и территориальным вопросам в контексте украинского конфликта.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходит в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине
14 августа 2025, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаАбу-ДабиМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
