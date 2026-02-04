https://ria.ru/20260204/ssha-2072305254.html
Рубио рассказал о возможности прорыва в украинском урегулировании
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил в среду, что прорыв в украинском урегулировании может произойти, когда кажется, что нет надежды. РИА Новости, 04.02.2026
Рубио рассказал о возможности прорыва в украинском урегулировании
