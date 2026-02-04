Рубио рассказал о ходе украинского урегулирования

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости . Соединенные Штаты намерены продолжать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, так как в них наблюдается прогресс, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

"Наша цель - сохранять приверженность (переговорному процессу - ред.). Мы посвятили этому целый год. Мы считаем, что добились реального прогресса", - сказал он журналистам.