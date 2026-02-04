Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о ходе украинского урегулирования - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 04.02.2026 (обновлено: 19:21 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/ssha-2072293525.html
Рубио рассказал о ходе украинского урегулирования
Рубио рассказал о ходе украинского урегулирования - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио рассказал о ходе украинского урегулирования
Соединенные Штаты намерены продолжать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, так как в них наблюдается прогресс, заявил в среду госсекретарь США... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:47:00+03:00
2026-02-04T19:21:00+03:00
сша
в мире
украина
марко рубио
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_796a491163e8857df8271589e3183f45.jpg
https://ria.ru/20260204/lavrov-2072284835.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6ccd883a5e5fb8e900faf849bdf98fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, украина, марко рубио, мирный план сша по украине
США, В мире, Украина, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Рубио рассказал о ходе украинского урегулирования

Рубио: целью США является продолжение по украинскому урегулированию

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены продолжать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, так как в них наблюдается прогресс, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Наша цель - сохранять приверженность (переговорному процессу - ред.). Мы посвятили этому целый год. Мы считаем, что добились реального прогресса", - сказал он журналистам.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом формате, без прессы. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал в среду в Абу-Даби и продолжится в четверг.
Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ
Вчера, 18:06
 
СШАВ миреУкраинаМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала