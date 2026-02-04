https://ria.ru/20260204/ssha-2072293092.html
Рубио высказался о ситуации с ДСНВ
Рубио высказался о ситуации с ДСНВ - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио высказался о ситуации с ДСНВ
Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что президент США Дональд Трамп может позднее высказаться на тему предстоящего истечения Договора о стратегических... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:45:00+03:00
2026-02-04T18:45:00+03:00
2026-02-04T19:03:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072230398.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио высказался о ситуации с ДСНВ
Рубио: Трамп может высказаться о ситуации с ДСНВ позже