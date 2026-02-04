США запугивают другие страны в торговле нефтью с Россией, заявил эксперт

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. США используют методы запугивания других стран в вопросе торговли нефти с Россией, заявил РИА Новости бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.

"Знаете, именно американцы при администрации Байдена говорили нам, что мы должны покупать российскую нефть. Они делали публичные заявления о том, что мы должны покупать российскую нефть, потому что, если российская нефть уйдет с рынка, цены резко вырастут. Это затронет американских потребителей. И они публично об этом говорили", - напомнил Сибал.