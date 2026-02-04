США запугивают другие страны в торговле нефтью с Россией, заявил эксперт

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. США используют методы запугивания других стран в вопросе торговли нефти с Россией, заявил РИА Новости бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США.
В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
"Знаете, именно американцы при администрации Байдена говорили нам, что мы должны покупать российскую нефть. Они делали публичные заявления о том, что мы должны покупать российскую нефть, потому что, если российская нефть уйдет с рынка, цены резко вырастут. Это затронет американских потребителей. И они публично об этом говорили", - напомнил Сибал.
Он отметил, что "это была официальная позиция Америки, но Америка никогда не придерживается своих позиций".
"Поэтому, когда придет следующий президент (США – ред.), у него будет другое мнение. И он хочет, чтобы мы прекратили торговлю нефтью с Россией. Абсурдность этого заключается в том, что они сами взаимодействуют с Россией. (Спецпосланник президента США – ред.) Стивен Уиткофф и другие говорят о некотором открытии в инвестиционной сфере, критически важных сырьевых материалах, других возможностях для бизнеса и торговли с Россией. То есть он считает нормальным, чтобы Америка взаимодействовала с Россией и искала возможности для бизнеса. Но Индия не должна искать возможности для торговли нефтью с Россией. Это не имеет никакого смысла. Это просто запугивание. Дело в том, что у них есть возможность вводить санкции", - считает эксперт.