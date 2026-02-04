Рейтинг@Mail.ru
США запугивают другие страны в торговле нефтью с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ssha-2072270736.html
США запугивают другие страны в торговле нефтью с Россией, заявил эксперт
США запугивают другие страны в торговле нефтью с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 04.02.2026
США запугивают другие страны в торговле нефтью с Россией, заявил эксперт
США используют методы запугивания других стран в вопросе торговли нефти с Россией, заявил РИА Новости бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:23:00+03:00
2026-02-04T17:23:00+03:00
в мире
сша
россия
индия
дональд трамп
нарендра моди
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_3029f4bc3f9117c5d226b92d2d866622.jpg
https://ria.ru/20251114/indiya-2054781491.html
https://ria.ru/20260203/indija-2072050546.html
сша
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_f19b4e12c352bf6e9fa194b28ee5dfe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, индия, дональд трамп, нарендра моди, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Стив Уиткофф
США запугивают другие страны в торговле нефтью с Россией, заявил эксперт

Экперт Сибал: США запугивают другие страны в вопросе торговли нефти с Россией

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. США используют методы запугивания других стран в вопросе торговли нефти с Россией, заявил РИА Новости бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Индия предала Россию. Но ненадолго
14 ноября 2025, 08:00
В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
"Знаете, именно американцы при администрации Байдена говорили нам, что мы должны покупать российскую нефть. Они делали публичные заявления о том, что мы должны покупать российскую нефть, потому что, если российская нефть уйдет с рынка, цены резко вырастут. Это затронет американских потребителей. И они публично об этом говорили", - напомнил Сибал.
Он отметил, что "это была официальная позиция Америки, но Америка никогда не придерживается своих позиций".
"Поэтому, когда придет следующий президент (США – ред.), у него будет другое мнение. И он хочет, чтобы мы прекратили торговлю нефтью с Россией. Абсурдность этого заключается в том, что они сами взаимодействуют с Россией. (Спецпосланник президента США – ред.) Стивен Уиткофф и другие говорят о некотором открытии в инвестиционной сфере, критически важных сырьевых материалах, других возможностях для бизнеса и торговли с Россией. То есть он считает нормальным, чтобы Америка взаимодействовала с Россией и искала возможности для бизнеса. Но Индия не должна искать возможности для торговли нефтью с Россией. Это не имеет никакого смысла. Это просто запугивание. Дело в том, что у них есть возможность вводить санкции", - считает эксперт.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом
3 февраля, 21:57
 
В миреСШАРоссияИндияДональд ТрампНарендра МодиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала