СМИ сообщили о переговорах Ирана и США в феврале - РИА Новости, 04.02.2026
16:40 04.02.2026 (обновлено: 16:42 04.02.2026)
СМИ сообщили о переговорах Ирана и США в феврале
СМИ сообщили о переговорах Ирана и США в феврале
Иран и США проведут 6 февраля переговоры в Омане по ядерной тематике, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
иран
аббас аракчи
стив уиткофф
оман
сша
в мире, иран, аббас аракчи, стив уиткофф, оман, сша
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Оман, США
СМИ сообщили о переговорах Ирана и США в феврале

ISNA: США и Иран проведут переговоры в Омане 6 февраля

ТЕГЕРАН, 4 фев - РИА Новости. Иран и США проведут 6 февраля переговоры в Омане по ядерной тематике, передает иранское агентство ISNA.
"Переговоры между Ираном и США пройдут в пятницу в Омане", - говорится в публикации агентства.
Как отмечает ISNA, формат переговоров будет похож на прежний - при посредничестве оманской стороны. Представлять Иран будет глава МИД Аббас Аракчи, США - спецпосланник президента Стив Уиткофф.
"Основной темой переговоров будет иранское ядерное досье, а одним из требований Ирана - снятие санкций", - добавляет агентство.
