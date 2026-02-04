https://ria.ru/20260204/ssha-2072258354.html
СМИ сообщили о переговорах Ирана и США в феврале
Иран и США проведут 6 февраля переговоры в Омане по ядерной тематике, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:40:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
стив уиткофф
оман
сша
в мире, иран, аббас аракчи, стив уиткофф, оман, сша
