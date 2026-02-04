https://ria.ru/20260204/ssha-2072248008.html
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP
Президент США Дональд Трамп собирается установить на территории у Белого дома статую Христофора Колумба, разрушенную несколько лет назад протестующими, сообщает РИА Новости, 04.02.2026
WP: Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп собирается установить на территории у Белого дома статую Христофора Колумба, разрушенную несколько лет назад протестующими, сообщает в среду издание Washington Post
со ссылкой на информированные источники.
"Президент Дональд Трамп
собирается установить статую Христофора Колумба
на территории Белого дома, сообщили три человека", - говорится в материале.
Правда, эти планы еще могут поменяться, оговорились двое из собеседников газеты.
"Монумент – это восстановленная статуя, которую открыл в Балтиморе
тогдашний президент Рональд Рейган
и которая была брошена в воды городского порта протестующими в 2020 году", - напоминает издание.
В том году во многих крупных городах США
прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда
при задержании полицией.
Группа итальянских и американских предпринимателей и политиков организовала подъем статуи и ее фрагментов, а также восстановление монумента.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Кроме того, при нем началось строительство бального зала, ради которого снесли Восточное крыло резиденции президента.