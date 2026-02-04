Рейтинг@Mail.ru
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ssha-2072248008.html
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP
Президент США Дональд Трамп собирается установить на территории у Белого дома статую Христофора Колумба, разрушенную несколько лет назад протестующими, сообщает РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:11:00+03:00
2026-02-04T16:11:00+03:00
в мире
сша
балтимор
дональд трамп
христофор колумб
рональд рейган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260204/tramp-2072063420.html
сша
балтимор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, балтимор, дональд трамп, христофор колумб, рональд рейган
В мире, США, Балтимор, Дональд Трамп, Христофор Колумб, Рональд Рейган
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP

WP: Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается установить на территории у Белого дома статую Христофора Колумба, разрушенную несколько лет назад протестующими, сообщает в среду издание Washington Post со ссылкой на информированные источники.
"Президент Дональд Трамп собирается установить статую Христофора Колумба на территории Белого дома, сообщили три человека", - говорится в материале.
Правда, эти планы еще могут поменяться, оговорились двое из собеседников газеты.
"Монумент – это восстановленная статуя, которую открыл в Балтиморе тогдашний президент Рональд Рейган и которая была брошена в воды городского порта протестующими в 2020 году", - напоминает издание.
В том году во многих крупных городах США прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
Группа итальянских и американских предпринимателей и политиков организовала подъем статуи и ее фрагментов, а также восстановление монумента.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Кроме того, при нем началось строительство бального зала, ради которого снесли Восточное крыло резиденции президента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп представил первый макет будущего бального зала Белого дома
Вчера, 00:12
 
В миреСШАБалтиморДональд ТрампХристофор КолумбРональд Рейган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала