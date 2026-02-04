https://ria.ru/20260204/ssha-2072116550.html
Цена на газ в США достигла максимума с сентября 2022 года
Цена на газ в США достигла максимума с сентября 2022 года
Цена на газ в США достигла максимума с сентября 2022 года
Стоимость газа в США за январь подскочила в 1,8 раза - до максимума с сентября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 04.02.2026
экономика
сша
европа
всемирный банк
газпром
сша
европа
Цена на газ в США достигла максимума с сентября 2022 года
Цена на газ в США за январь подскочила в 1,8 раза, до максимума с 2022 года
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Стоимость газа в США за январь подскочила в 1,8 раза - до максимума с сентября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Цены на газ в Штатах растут уже пять месяцев, однако с сентября по декабрь темы роста были менее масштабными - в среднем на 10% в месяц.
Однако в январе стоимость подскочила сразу до 7,58 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров) с 4,25 доллара в декабре.
Также в начале года значительно увеличилась стоимость газа в Европе
- до максимальных с июня прошлого года 11,76 доллара за миллион британских тепловых единиц с 9,48 доллара в конце прошлого года. До этого стоимость этого вида топлива в регионе уменьшалась шесть месяцев подряд.
"Газпром
" обращал внимание, что цены на газ в США
на Henry Hub "на месяц вперед" во второй половине января выросли более чем в два раза и достигли максимума с 2022 года. Это связано с сильным похолоданием, которое привело к росту спроса на газ на внутреннем рынке США. В результате поставки газа на терминалы сжижения существенно сократились, рост газовых котировок перекинулся на европейский рынок.