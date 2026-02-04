Цена на газ в США достигла максимума с сентября 2022 года

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Стоимость газа в США за январь подскочила в 1,8 раза - до максимума с сентября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.

Цены на газ в Штатах растут уже пять месяцев, однако с сентября по декабрь темы роста были менее масштабными - в среднем на 10% в месяц.

Однако в январе стоимость подскочила сразу до 7,58 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров) с 4,25 доллара в декабре.

Также в начале года значительно увеличилась стоимость газа в Европе - до максимальных с июня прошлого года 11,76 доллара за миллион британских тепловых единиц с 9,48 доллара в конце прошлого года. До этого стоимость этого вида топлива в регионе уменьшалась шесть месяцев подряд.