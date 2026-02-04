Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ считает, что у США не может свергнуть власть на Кубе - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ssha-2072085492.html
Экс-аналитик ЦРУ считает, что у США не может свергнуть власть на Кубе
Экс-аналитик ЦРУ считает, что у США не может свергнуть власть на Кубе - РИА Новости, 04.02.2026
Экс-аналитик ЦРУ считает, что у США не может свергнуть власть на Кубе
Операция против высшего руководства Кубы по аналогии с атакой на Венесуэлу была бы невозможна для США из-за отсутствия давних контактов в местных силовых... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:13:00+03:00
2026-02-04T07:13:00+03:00
в мире
куба
сша
венесуэла
ларри джонсон
дональд трамп
мария захарова
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_df1bd0ce5c558ef9dee0129dc73f9a48.jpg
https://ria.ru/20260203/dialog-2071825294.html
https://ria.ru/20260201/tramp-2071587546.html
куба
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, венесуэла, ларри джонсон, дональд трамп, мария захарова, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Куба, США, Венесуэла, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Мария Захарова, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ считает, что у США не может свергнуть власть на Кубе

Джонсон: у США нет возможности свергнуть власть на Кубе, как было в Венесуэле

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Операция против высшего руководства Кубы по аналогии с атакой на Венесуэлу была бы невозможна для США из-за отсутствия давних контактов в местных силовых структурах, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Венесуэле это было возможно, потому что у ЦРУ были давние контакты в силовых структурах - разведке, армии, полиции. В Кубе это не так, там обстановка совершенно другая", - сказал собеседник агентства, оценивая вероятность такой операции на Кубе.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США
Вчера, 01:29
Джонсон уверен, что США в принципе не будут вторгаться на Кубу. Объясняя свою точку зрения, он напомнил об опыте неудачной высадки в Заливе свиней в 1961 году.
В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает последние запретительные шаги США в отношении Кубы, считает чрезвычайное положение, принятое в Штатах, рецидивом стратегии давления.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп считает, что Куба в состоянии упадка, но США хотят с ней сделку
1 февраля, 20:33
 
В миреКубаСШАВенесуэлаЛарри ДжонсонДональд ТрампМария ЗахароваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала