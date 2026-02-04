https://ria.ru/20260204/ssha-2072083613.html
СМИ: США направили в Нигерию группу военных
СМИ: США направили в Нигерию группу военных - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ: США направили в Нигерию группу военных
США направили в Нигерию небольшую группу своих военных, передают агентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс (АР) со ссылкой на главу Африканского командования... РИА Новости, 04.02.2026
Reuters: США направили в Нигерию группу военных
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости.
США направили в Нигерию небольшую группу своих военных, передают агентства Рейтер
и Ассошиэйтед Пресс (АР) со ссылкой на главу Африканского командования (AFRICOM) ВС США Дагвина Андерсона.
СМИ не уточняют, когда именно американские военные прибыли в страну. Как сообщает АР, Андерсон не стал вдаваться в численность контингента, но он отметил, что это "небольшая" группа. Агентство Рейтер, в свою очередь, подчеркивает, что отправка военных произошла на фоне усиления сотрудничества против терроризма.
"Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая отправку небольшой команды из США
, которая обладает рядом уникальных возможностей для укрепления того, чем Нигерия
занимается уже несколько лет", - цитирует Ассошиэйтед Пресс заявление Андерсона на брифинге с журналистами.
В понедельник в МИД РФ сообщали об атаке террористов на международный аэропорт столицы Нигера в ночь на 29 января. Нападение отбили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России, отмечали там же.
В ночь на 26 декабря 2025 года США нанесли авиаудар по ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ
) в северно-западной части Нигерии.
Трамп 31 октября 2025 года обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны.