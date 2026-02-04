СМИ: США направили в Нигерию группу военных

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США направили в Нигерию небольшую группу своих военных, передают агентства США направили в Нигерию небольшую группу своих военных, передают агентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс (АР) со ссылкой на главу Африканского командования (AFRICOM) ВС США Дагвина Андерсона.

СМИ не уточняют, когда именно американские военные прибыли в страну. Как сообщает АР, Андерсон не стал вдаваться в численность контингента, но он отметил, что это "небольшая" группа. Агентство Рейтер, в свою очередь, подчеркивает, что отправка военных произошла на фоне усиления сотрудничества против терроризма.

"Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая отправку небольшой команды из США , которая обладает рядом уникальных возможностей для укрепления того, чем Нигерия занимается уже несколько лет", - цитирует Ассошиэйтед Пресс заявление Андерсона на брифинге с журналистами.

В понедельник в МИД РФ сообщали об атаке террористов на международный аэропорт столицы Нигера в ночь на 29 января. Нападение отбили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны России, отмечали там же.

В ночь на 26 декабря 2025 года США нанесли авиаудар по ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ ) в северно-западной части Нигерии.