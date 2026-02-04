https://ria.ru/20260204/ssha-2072081007.html
В США раскрыли схему закупки продуктов для ресторана за счет соцпособий
В США раскрыли схему закупки продуктов для ресторана за счет соцпособий - РИА Новости, 04.02.2026
В США раскрыли схему закупки продуктов для ресторана за счет соцпособий
Власти США обвинили четырех человек в масштабном мошенничестве с государственными пособиями: по данным следствия, ресторатор с пособниками использовали... РИА Новости, 04.02.2026
ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Власти США обвинили четырех человек в масштабном мошенничестве с государственными пособиями: по данным следствия, ресторатор с пособниками использовали украденные персональные данные для закупки продуктов на сумму более 1 миллиона долларов, сообщила окружная прокуратура Массачусетса.
Как отмечается в сообщении, мошенничество касалось продовольственной программы SNAP и пособий по безработице, выплачивавшихся в период пандемии (PUA).
"По версии следствия, обвиняемые и их сообщники использовали мошеннически полученные карты SNAP для закупки крупных партий дорогостоящих продуктов оптом, включая многокилограммовые упаковки курицы, говядины и свинины, у местных оптовиков и на продовольственных рынках, бесплатно снабжая ресторан El Primo", – говорится в заявлении.
Полученную прибыль, как утверждают правоохранители, фигуранты переводили неким лицам, проживающим в Венесуэле
и Доминикане
. Среди самих злоумышленников также есть венесуэльцы.
Всего для реализации схемы, по данным следствия, использовались персональные данные более чем 100 человек. В рамках мошенничества обвиняемые незаконно получили около 440 тысяч долларов по программе SNAP и свыше 700 тысяч долларов по PUA.
Обвиняемые считаются невиновными до решения суда.